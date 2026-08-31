राजस्थान में निकाय चुनाव की हलचलों के बीच UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का स्वास्थ्य नासाज़, पहुंचे SMS हॉस्पिटल

राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही नगरीय विकास विभाग और सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में टिकटों के वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े समीक्षा कार्यों और देर रात तक चलने वाली सांगठनिक बैठकों के चलते मंत्री झाबर सिंह खर्रा का शेड्यूल बेहद व्यस्त चल रहा था। लगातार भागदौड़ के कारण हल्की थकान और असुविधा महसूस होने पर उन्होंने समय निकालकर SMS अस्पताल में डॉक्टरों से परामर्श लेना उचित समझा।