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राजस्थान में निकाय चुनाव की हलचलों के बीच UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का स्वास्थ्य नासाज़, पहुंचे SMS हॉस्पिटल

Jhabar Singh Kharra News:  राजस्थान निकाय चुनाव की व्यस्तता के बीच UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे SMS अस्पताल। रूटीन हेल्थ चेकअप कराया।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 31, 2026

jhabar singh kharra statement rajasthan nikay chunav bjp candidates list

Rajasthan Nikay Chunav : नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा। फाइल फोटो पत्रिका

राजस्थान में निकाय चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियों और नामांकन के आखिरी दिन की हलचलों के बीच राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार को अचानक जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल पहुंचे। लगातार दौरों और चुनावी बैठकों के कारण स्वास्थ्य में नासाज महसूस होने पर यूडीएच मंत्री ने SMS अस्पताल पहुंचकर अपनी नियमित स्वास्थ्य जांचें करवाईं। अस्पताल पहुंचने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने उनके स्वास्थ्य का गहन परीक्षण किया और आवश्यक चिकित्सकीय जांचें पूरी कीं।

चिकित्सकों के अनुसार मंत्री झाबर सिंह खर्रा का यह एक सामान्य और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण था, और उनकी सभी शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई हैं।

चुनावी आपाधापी के बीच बिगड़ा स्वास्थ्य !

राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही नगरीय विकास विभाग और सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में टिकटों के वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े समीक्षा कार्यों और देर रात तक चलने वाली सांगठनिक बैठकों के चलते मंत्री झाबर सिंह खर्रा का शेड्यूल बेहद व्यस्त चल रहा था। लगातार भागदौड़ के कारण हल्की थकान और असुविधा महसूस होने पर उन्होंने समय निकालकर SMS अस्पताल में डॉक्टरों से परामर्श लेना उचित समझा।

डॉक्टरों की टीम ने की स्वास्थ्य जांच

अस्पताल पहुंचने पर SMS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने यूडीएच मंत्री का प्राथमिक परीक्षण किया। डॉक्टरों की टीम ने ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और अन्य रूटीन पैथोलॉजिकल टेस्ट पूरे किए।

जांच के दौरान अस्पताल प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य मानकों पर संतोष व्यक्त किया। मेडिकल टीम का कहना है कि अत्यधिक कार्यभार और मौसम के बदलाव के कारण हल्की थकान की शिकायत थी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है और मंत्री का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है।

फिर होंगे चुनावी कार्यों में सक्रिय

एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह और जरूरी टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए रवाना होंगे।

निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर UDH विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ऐसे में मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार की खबर से कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। वे जल्द ही अपनी नियमित बैठकों और जनसंपर्क अभियानों को जारी रखेंगे।

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Updated on:

31 Aug 2026 03:13 pm

Published on:

31 Aug 2026 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में निकाय चुनाव की हलचलों के बीच UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का स्वास्थ्य नासाज़, पहुंचे SMS हॉस्पिटल

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