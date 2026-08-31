राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर में कांग्रेस ने खोले पत्ते, 150 वार्डों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, इन उम्मीदवारों पर दांव

जयपुर। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए जयपुर के सभी 150 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी है। पहले पार्टी ने कुछ वार्डों के नाम घोषित किए थे, लेकिन अब बाकी वार्डों में भी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। कांग्रेस की इस पूरी सूची में अलग-अलग वार्डों से उतारे गए प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इससे अब जयपुर में कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवार तय हो गए हैं।