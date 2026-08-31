राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर में कांग्रेस ने खोले पत्ते, 150 वार्डों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी, इन उम्मीदवारों पर दांव

जयपुर के 150 वार्डों के लिए कांग्रेस ने की प्रत्यशियों की सूची जारी
जयपुर। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए जयपुर के सभी 150 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी है। पहले पार्टी ने कुछ वार्डों के नाम घोषित किए थे, लेकिन अब बाकी वार्डों में भी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। कांग्रेस की इस पूरी सूची में अलग-अलग वार्डों से उतारे गए प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इससे अब जयपुर में कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवार तय हो गए हैं।
नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने जयपुर में अपने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नगर निगम जयपुर के 145 वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं, 5 वार्डों के नाम अभी विचाराधीन रखे गए हैं। जारी सूची में अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को भी जगह दी गई है।
पार्टी ने सीएम के ओएसडी आनंद शर्मा की पत्नी प्रतिभा शर्मा को वार्ड नंबर 87 से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को वार्ड 110 से टिकट दिया गया है। दूसरी ओर, बीजेपी ने युवा चेहरों पर भी भरोसा जताते हुए 23 साल की Gen-Z उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है।
वहीं जयपुर की निवर्तमान मेयर कुसुम यादव को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके सुनील कोठारी को वार्ड नंबर 112 से प्रत्याशी बनाया गया है। टिकटों की इस सूची में पुराने और नए चेहरों का संतुलन नजर आ रहा है। पार्टी के इस फैसले को जयपुर निकाय चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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