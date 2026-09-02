Rajasthan Nikay Election 2026: इस्तीफा देने के बावजूद BJP प्रत्याशी का नामांकन खारिज, सामने आई बड़ी वजह

ब्यावर नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार को कार्यालय उपखंड अधिकारी ब्यावर के सभागार (पुराना वीसी हॉल) में हुई। नगर परिषद के सभी 60 वार्डों के लिए जमा 635 नाम निर्देशन पत्रों में से 282 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। संवीक्षा के बाद 353 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि अब चुनाव मैदान में 344 अभ्यर्थी रह गए है। संवीक्षा प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने नामांकन पत्रों की जांच की। जांच के बाद 282 नामांकन पत्रों को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया। वहीं 353 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए।

वैध नामांकन पत्रों में से एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के नामांकन को मिलाकर संवीक्षा के बाद कुल 344 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।