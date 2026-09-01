Rajasthan Nikay Chunav 2026 : नामांकन के अगले ही दिन प्रत्याशी को ‘हार्ट अटैक’! पूर्व पार्षद रिखब चंद रील के निधन से समर्थक स्तब्ध

राजस्थान में चल रहे नगर निकाय चुनाव 2026 की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अजमेर जिले के किशनगढ़ से एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 37 से पूर्व पार्षद रह चुके रिखब चंद रील का मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया। रिखब चंद रील ने एक ही दिन पहले नगर परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। पर्चा भरने के अगले ही दिन सुबह अचानक आए हृदयाघात को उनकी मौत का प्राथमिक कारण बताया जा रहा है। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरे किशनगढ़ क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।