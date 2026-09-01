Rajasthan Nikay Chunav 2026 : नामांकन के अगले ही दिन प्रत्याशी को ‘हार्ट अटैक’! पूर्व पार्षद रिखब चंद रील के निधन से समर्थक स्तब्ध

Former Councillor Rikhab Reel - File PIC
राजस्थान में चल रहे नगर निकाय चुनाव 2026 की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अजमेर जिले के किशनगढ़ से एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 37 से पूर्व पार्षद रह चुके रिखब चंद रील का मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया। रिखब चंद रील ने एक ही दिन पहले नगर परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। पर्चा भरने के अगले ही दिन सुबह अचानक आए हृदयाघात को उनकी मौत का प्राथमिक कारण बताया जा रहा है। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरे किशनगढ़ क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।
रिखब चंद रील किशनगढ़ की स्थानीय राजनीति का एक चर्चित चेहरा थे। वार्ड 37 के पूर्व पार्षद के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में कई जनहित के काम किए थे, जिसके चलते स्थानीय जनता के बीच उनकी गहरी पैठ थी।
निकाय चुनाव 2026 के लिए उन्होंने एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोंकी थी। रिखब रील ने इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन दस्तावेज दाखिल किए थे। नामांकन दाखिल करने के बाद से ही वे अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए थे।
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह रिखब चंद रील को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। जब तक उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता या डॉक्टरी सहायता मिलती, तब तक उनका निधन हो चुका था। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक बताया है।
उनके आकस्मिक निधन की खबर फैलते ही वार्ड 37 सहित पूरे किशनगढ़ शहर का चुनावी माहौल एकाएक गमगीन हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक जताया। दिवंगत पूर्व पार्षद का अंतिम संस्कार आज स्थानीय मुक्तिधाम पर किया जाएगा।
नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद प्रत्याशी के निधन से स्थानीय चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी (RO) के समक्ष भी विधिक स्थिति बन गई है। हालांकि, नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी प्रत्याशी के असमय चले जाने के बाद वार्ड 37 के चुनावी गणित और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाओं, प्रत्याशी विवरण और नियमों की जानकारी के लिए अधिकृत सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अवलोकन करें
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की गाइडलाइंस के लिए State Election Commission Rajasthan Portal पर विजिट करें।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग