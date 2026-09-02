Rajasthan Nikay Election: 1500 वार्ड में कांग्रेस और 1050 में BJP का कोई प्रत्याशी नहीं, 2550 वार्डों में बदल गया सियासी समीकरण

प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के 10 हजार 245 वार्डों के लिए 58 हजार 567 प्रत्याशियों ने 69 हजार 939 नामांकन भरे हैं, जिनमें मंगलवार देर रात तक 7854 नामांकन खारिज हो चुके थे और जांच का कार्य जारी रहा। सोमवार आधी रात बाद तक नामांकन पत्रों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी रही है, जिससे कुल नामांकन का आंकड़ा मंगलवार सुबह सामने आ पाया। इसके अनुसार आखिरी दिन 45 हजार 518 प्रत्याशियों ने 54 हजार 506 नामांकन दाखिल किए। इससे नामांकन का कुल आंकड़ा 69939 पहुंच गया। पिछले निकाय चुनावों में करीब 24 प्रतिशत नामांकन खारिज हुए। अब भी यह स्थिति बनी रही तो खारिज नामांकन पत्रों की संख्या 15 हजार तक पहुंचने का अनुमान है।नाम वापसी कल से नाम वापसी का सिलसिला बुधवार से शुरू होगा, जिसकी प्रक्रिया गुरुवार दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी।