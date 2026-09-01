Weather Update : राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय! 2-3 सितंबर को भरतपुर-जयपुर संभाग में बारिश की संभावना

अगस्त खत्म होने के साथ ही मानसून का एक तिहाई समय भी बीत गया। इस बार पूरे अगस्त में 68 M.M. से भी कम बरसात हुई, जो पिछले 11 साल में दूसरी बार सबसे कम बरसात होने का रिकॉर्ड है। अगस्त में सामान्यत: 155 M.M. बारिश होती है। जबकि इस साल केवल 66.2 M.M. पानी ही बरसा है। 11 साल में (वर्ष 2015 से 2025 तक) साल 2023 में सबसे कम बरसात हुई थी, उस समय अगस्त में केवल 30.9 M.M. पानी पूरे प्रदेश में बरसा था। वहीं साल 2015 में 93.9 M.M., साल 2017 में 84.8 M.M., साल 2018 में 92 M.M. बारिश हुई थी। जबकि शेष वर्षो में बारिश 100 M.M. से ज्यादा दर्ज हुई। सबसे ज्यादा साल 2024 में 344.6 M.M. पानी बरसा था।