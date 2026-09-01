जयपुर में वार्ड 146 से भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं, सिंबल मिलने के बाद भी अफसाना ने नहीं भरा पर्चा

जयपुर। जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 में वार्ड नंबर 146 का चुनावी समीकरण अचानक दिलचस्प हो गया है। भाजपा की ओर से इस वार्ड के लिए अफसाना को प्रत्याशी घोषित किया गया था और उन्हें पार्टी का चुनावी सिंबल भी मिल गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और मंगलवार को हुई स्क्रूटनी के बाद अब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है कि वार्ड 146 में भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी मैदान में नहीं है।