उदयपुर कांग्रेस में घमासान: भाई का टिकट कटा तो बहन ने भी छोड़ा मैदान, सीमा का प्रमाण पत्र अटका तो कल्पना को उतारा

Udaipur Congress Candidate List: उदयपुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को कांग्रेस में टिकट को लेकर जमकर सियासी उठापटक देखने को मिली। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भी कई वार्डों में अंतिम समय तक समीकरण बदलते रहे। वार्ड 24, 34, 43 और 55 में कांग्रेस को अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। कहीं भाई को टिकट नहीं मिलने से बहन ने नामांकन भरने से इनकार कर दिया, तो कहीं ओबीसी प्रमाण-पत्र समय पर नहीं मिलने से प्रत्याशी का नामांकन ही अटक गया। एक वार्ड में अधिकृत प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो दूसरे में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ने खुद पीछे हटकर नाराज दावेदार के लिए रास्ता खोल दिया।