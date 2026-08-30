Udaipur Accident: दो बाइक की भिड़ंत में जीजा-साला समेत तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

प्रत्यक्ष रूप से हादसा बेहद भीषण था। दोनों बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवार युवक उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे में शंभुराम, छगनलाल और बाटूराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार होनाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया।