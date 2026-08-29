उदयपुर : ऑल-इन-वन खेलगांव: वर्ल्ड-क्लास इंफ्रा तैयार, प्रतिभाओें को द्रोणाचार्यों का इंतज़ार

उदयपुर. एक ही परिसर में तैराकी से लेकर निशानेबाजी, टेनिस से लेकर हॉकी, मुक्केबाजी से लेकर तीरंदाजी और क्रिकेट से लेकर स्केटिंग तक...। महाराणा प्रताप खेलगांव में अब खेलों की पूरी दुनिया तैयार हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानक का 50 मीटर तरणताल, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, सिंथेटिक टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट, शूटिंग रेंज, स्क्वैश कोर्ट, तीरंदाजी रेंज, बॉक्सिंग-जूडो हॉल और क्रिकेट मैदान जैसी सुविधाएं खिलाड़ियों को एक ही परिसर में मिल रही हैं। खेलगांव की यह दुनिया अभी थमी नहीं है। लैक्रोज मैदान के साथ 50 मीटर शूटिंग रेंज, तीन पिकलबॉल कोर्ट और बॉक्स क्रिकेट जैसी नई सुविधाएं भी जुड़ने जा रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलगांव की तस्वीर देखें तो यहां सुविधाओं की कमी से ज्यादा अब प्रतिभाओं को सही दिशा देने वाले प्रशिक्षित गुरु की जरूरत है।