Udaipur Panther Attack: 5 लोगों पर हमला करने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

ग्रामीणों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अगली सुबह सामान्य रूप से शुरू हुई। बुधवार सुबह 6 बजे पैंथर ने फिर हमला किया और तीन लोगों को घायल कर दिया था। ऐसे में दहशत हो गई, लेकिन पैंथर के भागने से फिर लोग सहज हो गए। बुधवार सुबह हमले के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया था। ग्रामीणों ने मान लिया कि पैंथर अब नहीं आएगा, लेकिन दोपहर 1 बजे फिर महिला पर हमला कर दिया। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए थे। हमले के बाद खेड़ा गांव से ग्रामीण पलायन कर गए। ग्रामीणों ने सरकारी भवनों और रिश्तेदारों के यहां डेरा डाला। लेकिन, पैंथर के पिंजरे में कैद होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।