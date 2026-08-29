कोटा में हनीट्रैप का खेल: लोन का झांसा देकर जाल में फंसाने वाली गुनगुन गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 5 हजार रुपए का इनाम

कोटा। कोटा शहर पुलिस ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हनीट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण कर उसे बारां व अंता ले जाकर उसके एटीएम से 95 हजार रुपए हड़पने के मामले में 5 हजार की इनामी आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि परिवादी ने 3 मई, 2026 को अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि एक अज्ञात युवती ने मैसेंजर से संपर्क कर लोन दिलाने के बहाने उसे इंडियन पेट्रोल पंप पर बुलाया। कागजात दिखाने के बहाने युवती परिवादी की कार में बैठ गई और झालावाड़ रोड की तरफ ले गई। रास्ते में उसके साथी अजय मीणा, काजू गुर्जर, रईस गुर्जर, रुबीना और अन्य दो मोटरसाइकिलों पर आए और कार रुकवा ली।