उदयपुर : गांव से मेट्रो सिटी तक संघर्ष, फिर वायरल वीडियो ने बदली यान्शी की जिंदगी

यान्शी को बचपन से एक्टिंग और डांसिंग का शौक था, लेकिन सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट की दुनिया में कॅरियर बनाने की कोई तय योजना नहीं थी। वह दिल्ली में नौकरी कर रही थीं, तभी एक कंटेंट क्रिएटर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया। कैमरे के सामने उनका पहला अनुभव एक म्यूजिक एल्बम से शुरू हुआ। इसके बाद धीरे-धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अन्य क्रिएटर्स के साथ काम मिलने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद आमदनी कभी बहुत कम होती तो कभी बिल्कुल नहीं। परिवार की जिम्मेदारियां थीं और काम मिले या न मिले, घर पैसे भेजने होते थे। कई बार यह अनिश्चितता मानसिक दबाव बन गई। ऐसे दौर में यान्शी को लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन, फिर एक शॉर्ट फिल्म ने उसकी जिंदगी बदल दी। फिल्म वायरल हुई और कई बड़ेमीम पेजों तक पहुंची। लोग उसे पहचानने लगे और बड़ेक्रिएटर्स के साथ काम के अवसर मिलने लगे। यह केवल वायरल होने का क्षण नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला मोड़ था।