उदयपुर निकाय चुनाव : आज भी याद है …हिरण आया-शेर भागा…एक नारे ने बदल दी थी उदयपुर की हवा

उस समय भारतीय जनसंघ की चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन में तीन प्रमुख नेताओं की भूमिका मानी जाती थी मदनलाल धुप्पड़, जोधसिंह चौहान दाईजी और भानुकुमार शास्त्री। भीतरी शहर की कमान जोधसिंह चौहान दाईजी संभालते थे। वे जगदीश चौक, गणगौर घाट, गणेश घाटी और चांदपोल क्षेत्र से लगातार पांच बार पार्षद रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि उन्हें हराने के लिए कांग्रेस को हर चुनाव में खास रणनीति बनानी पड़ती थी। एक चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें चुनौती देने के लिए मेवाड़ के चर्चित सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी और बेहद संपन्न माने जाने वाले नंदलाल माथुर को मैदान में उतारा। उस समय संबंधित वार्ड में माथुर और उनके संबंधित परिवारों की संख्या काफी थी। नतीजा फिर भी दाईजी के पक्ष में गया। जोधसिंह चौहान भारी बहुमत से जीत गए। चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार तक में उनकी पकड़ और मोहल्ले में व्यक्तिगत संपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत बने।