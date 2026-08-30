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Udaipur Rain: 10 साल में अगस्त की सबसे कम बारिश, 192 MM कम बरसा पानी, सितंबर से बढ़ी उम्मीदें

उदयपुर में अगस्त के दौरान पिछले 10 साल में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। इस बार 46 मिमी बारिश हुई जो औसत से 191.7 MM यानी करीब 80.6% कम है।
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उदयपुर

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Akshita Deora

Aug 30, 2026

Rain in Udaipur

Rain in Udaipur (Patrika File Photo)

Meteorological Department Rain Data: मानसून सीजन में जून तक सामान्य शुरुआत के बाद अगस्त में उदयपुर में बारिश का सिलसिला थम गया। इस साल जून तक 258 मिमी बारिश दर्ज होने के बाद अगस्त तक कुल बारिश का आंकड़ा 304 मिमी पहुंचा है। यानी अगस्त में अब तक सिर्फ 46 मिमी बारिश हुई। पिछले 10 साल के अगस्त के आंकड़ों से तुलना करें तो यह बारिश सामान्य से करीब 80.6 फीसदी कम है।

मौसम केंद्र की ओर से जारी 2016 से 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में कुल बारिश का औसत 237.7 मिमी रहा है। इसके मुकाबले इस साल अगस्त में 46 मिमी बारिश ही हुई, यानी औसत से 191.7 मिमी कम। इतना ही नहीं, पिछले दस वर्षों में अगस्त में दर्ज बारिश की तुलना में इस साल का आंकड़ा सबसे कम है। अमूमन उदयपुर में अगस्त के दरमियान लगातार बरसात होती है। ऐसे में झीलों सहित सारे जलस्रोत लबालब हो जाते हैं। लेकिन, इस बार की स्थिति पिछले कई साल से अलग है।

2021 में भी कम थी बारिश, इस बार उससे भी नीचे

एक दशक में अगस्त की सबसे कम बारिश वर्ष 2021 में 50.2 मिमी दर्ज हुई थी। इस साल का 46 मिमी आंकड़ा उससे भी 4.2 मिमी कम है। वहीं, वर्ष 2019 में अगस्त में सर्वाधिक 452.8 मिमी बारिश हुई थी। यानी पिछले वर्षों में अगस्त के दौरान बारिश में काफी उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन इस बार का आंकड़ा दशक के न्यूनतम स्तर पर है।

हर ओर मानसूनी गतिविधियां कमजोर

जून तक 258 मिमी बारिश होने के बाद जुलाई-अगस्त में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से कुल बारिश भी सीमित रही। अगस्त में कम बारिश का असर जलस्रोतों, खेती और मानसून आधारित गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि मानसून सीजन में आगे होने वाली बारिश से स्थिति बदल सकती है। ऐसे में सितम्बर से उम्मीदें बढ़ गई हैं।

आंकड़े: एक नजर में

  • 237.7 MM अगस्त की औसत बारिश
  • 46 MM इस साल के अगस्त में बारिश
  • 191.7 MM लगभग कमी है औसत से
  • 80.6% कम है औसत से बरसात

साल दर साल अगस्त की स्थिति

वर्ष कुल औसत बरसात
2016407.5 MM
2017118.5 MM
2018159.4 MM
2019452.8 MM
2020295.3 MM
202150.2 MM
2022333.6 MM
2023144.8 MM
2024199.6 MM
2025215 MM
202646 MM

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Updated on:

30 Aug 2026 11:08 am

Published on:

30 Aug 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Rain: 10 साल में अगस्त की सबसे कम बारिश, 192 MM कम बरसा पानी, सितंबर से बढ़ी उम्मीदें

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