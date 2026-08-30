Udaipur: ‘हेलमेट होता तो बच जाती जान’, रक्षाबंधन के दिन 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Rakshabandhan Road Accident: उदयपुर- सलूंबर मेगा हाईवे पर जावर माइंस थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत हो गई। इससे रक्षाबंधन की खुशियां एक परिवार में मातम में बदल गईं। हादसे की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया एवं गांव में शोक छा गया। जहां तीन बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी की थी उन्हें भाई की मौत की सूचना मिली तो अपने भाई की अर्थी को नम आंखों से विदाई दी।