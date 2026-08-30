उदयपुर : दिव्यांग ग्राहक शाखा बदले या बैंक अपनी व्यवस्था, मामला अदालत पहुंचा

अर्थ डायग्नोस्टिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंदर सिंह दिव्यांगजन हैं। उन्होंने एचडीएफसी बैंक शाखा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने, बैंकिंग सेवा का उपयोग करने तथा लॉकर तक सुविधाजनक पहुंच से संबंधित समस्या उठाई। बैंक को ई-मेल एवं अन्य माध्यम से रैंप, सुलभ लॉकर तथा दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैंक ने वैकल्पिक रूप से खाता अन्य शाखा में स्थानांतरित करने का विकल्प बताया। इसके बाद डॉ. अरविंदर सिंह ने कोर्ट की शरण ली। दायर वाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सेवाओं में सुगम्यता से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों का संदर्भ दिया है।