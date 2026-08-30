Baran News: दादा-पोते का शव 40 घंटे बाद मिला, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, रैफी नदी में पत्थरों के बीच था फंसा

मामला यह है कि बारां देवरी क्षेत्र के होडापुरा गांव के पास से निकलने वाली रैफी नदी की रपट पर शुक्रवार देर शाम उफान के दौरान बाइक सहित दादा और पोता बह गए थे। सनगवां निवासी धारा सिंह पुत्र प्रकाश सहरिया और उसका दादा कल्ला सहरिया की देर रात तक देवरी चौकी पुलिस और परिजन तलाश करते रहे, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण नदी में बहे दादा-पोते का कोई सुराग नहीं लग सका। दोनों बाइक से मध्यप्रदेश के गलथूनी गांव में रक्षाबंधन के लिए जा रहे थे। शनिवार सुबह जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। थानाधिकारी योगेश शर्मा के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम के जवानों ने दिनभर रेस्क्यू अभियान चलाया, पर सफलता नहीं मिली। रात होने पर अभियान रोकना पड़ा।