Baran: विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, 2 माह के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

मृतक की पहचान उतावली निवासी रामनिवास मेहर (28) पुत्र चौथमल मेहर के रूप में हुई है। रामनिवास की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। उसके परिवार में पत्नी और महज दो माह का एक बेटा है। हादसे के बाद मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान वह 2 माह के बच्चे को गोद में लेकर बिलखती रही। इस दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं।