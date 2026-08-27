राजस्थान: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे-बहू का वोटर आवेदन खारिज, 6 महीने के निवास का प्रमाण नहीं मिला

एसडीएम ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाए जाने पर भी संदेह जताया था। इसके बाद मामले की पूरी जानकारी सामने लाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी से जांच करवाई। कमेटी ने वार्ड में निवास से संबंधित तथ्यों की जांच की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने आवेदन खारिज कर दिए। इस मामले के सामने आने के बाद बारां जिले के अटरू में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल, प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों आवेदनों को निरस्त कर दिया है।