Dungarpur: अनाथ भाई के लिए बहन बन गई मां, जन्म से 12 दिन पहले पिता की मौत और 4 दिन बाद मां ने छोड़ा साथ

Brother-Sister Emotional Story: कहते हैं मां जन्म देती है और बहन उम्रभर साथ देती है लेकिन डूंगरपुर के बाकड़ा गांव के पादेड़ी फला निवासी शिल्पा लबाना की कहानी इन दोनों रिश्तों की सीमाओं से भी आगे है। शिल्पा अपने छोटे भाई हेत्विक के लिए सिर्फ बहन नहीं बनीं बल्कि मां की तरह उसकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। भाई के जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता-पिता का साया सिर से उठ गया तो शिल्पा ने उसे अपनी गोद में लेकर मां की कमी पूरी करने की कोशिश की।