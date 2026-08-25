राजस्थान के डूंगरपुर में 120 बच्चों की बची जान, अचानक ढही स्कूल की छत

स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, विद्यालय भवन में कुल 10 कमरे हैं। इनमें से 2 कमरे काफी समय से पुराने और जर्जर हो चुके थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन दोनों ही कमरों का इस्तेमाल पूरी तरह रोक दिया गया था। इन्हीं 2 जर्जर कमरों में से एक की पूरी छत अचानक ढह गई। घटना के तुरंत बाद विद्यालय के शिक्षकों ने पूरे मामले की सूचना पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पंकज वर्मा को दी।