Rajasthan: गर्ल्स हॉस्टल में सो रहा था युवक, फोटो वायरल होते ही मच गया हड़कंप, झाड़ियों में मिली बिना नंबरी बाइक

दरअसल, डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज के पीछे स्थित वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में रात को एक युवक खाट पर सो रहा था। तभी किसी छात्रा ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कुछ ही देर में हॉस्टल के अंदर खाट पर सो रहे युवक की फोटो वायरल हुई। फोटो देखते ही एबीवीपी के छात्र भड़क गए और देर रात हॉस्टल पहुंच गए। हालांकि, इससे पहले भी युवक मौके से भाग छूटा।लड़कियों के हॉस्टल के अंदर बाहरी युवक के आने पर एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया।