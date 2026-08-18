Rajasthan : डूंगरपुर में अनोखी चोरी, सूने मकान में पहले नकदी पर हाथ साफ किया, फिर दाल-रोटी बनाई, खाकर हुए फरार

सीमलवाड़ा के तहसील के गांव चूड़ावाड़ा में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की शिकायत धंबोला थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, गांव चुंडावाड़ा निवासी अमर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 16 अगस्त 2026 को दोपहर करीब एक बजे बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए थे। उनका लड़का प्रिंस बांसवाड़ा के सुरपुर रिश्तेदारी में बीमार होने के कारण वहीं रुका था, जबकि पत्नी अपने पिता के गांव सोने गई थी। घर पर कोई नहीं था। अगले दिन 17 अगस्त की सुबह 6 बजे जब पत्नी घर लौटी तो मकान का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो निजी अलमारी खुली पड़ी थी। चोर अलमारी में रखे सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बाली, पेंडल, करीब 500 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए नकद के साथ ही एक मोबाइल भी चोरी कर ले गए।