Jaipur : एसयूवी से आए बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में आधे घंटे में लूटा जयपुर में बैंक का ATM, पुलिस को मेवात गैंग पर शक

पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार रात करीब 3 बजकर 25 मिनट की है। जयपुर में खिरनी फाटक के पास लाल मंदिर के पीछे लगे इस एटीएम के आसपास दुकानें और बाजार क्षेत्र है। बदमाश एटीएम में घुसे और सुरक्षा के लिए शटर को आधा नीचे गिरा दिया। इसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर उसमें रखी नकदी निकाल ली। बदमाश करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम के अंदर रहे, लेकिन आस-पास किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह करीब 9 बजे एटीएम काटे जाने की सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी अरविंद सिंह और एसीपी अनिल कुमार शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।