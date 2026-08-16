Ashok Gehlot : ‘राजस्थान के हर जिले में बने जादू अकादमी’, अशोक गहलोत की मांग- सीएम आवास पर कराया जाए जादू शो

Ashok Gehlot : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से जादू कला को बढ़ावा एवं संरक्षण देने और इस कला को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त करने की केन्द्र सरकार को सिफारिश करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर में अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर जादू का शो कराया जा सकता हैं। इसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल और विधायक इस शो को देखेंगे और खुद महसूस करेंगे कि जादू की कला कितनी मेहनत, तकनीक और प्रस्तुति का परिणाम है।