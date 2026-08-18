Sikar : एक और प्रसूता की मौत, परिजन और नेता धरने पर बैठे, पति बोला- मांगें नहीं मानी तो नहीं होगा पोस्टमार्टम

Sikar : सीकर में अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में एक महिला की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान महिला का ज्यादा खून बहने लगा। डाक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रसूता को जयपुर रेफर कर दिया। पर प्रसूता की हालत ज्यादा खराब हो गई। जिस वजह से जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। इस जानकारी पर परिजन सकते में आ गए। गुस्साए परिजन प्रसूता के शव को वापस अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास सामान्य चिकित्सालय लेकर आए। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सैनी पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए।