Rajasthan: रोज बास्केटबॉल खेलने वाले 23 साल के MBBS छात्र को आया हार्ट अटैक, 100 प्रतिशत ब्लॉकेज; एंजियोप्लास्टी कर बचाई जान

हृदय विशेषज्ञों के अनुसार नियमित खेल और शारीरिक गतिविधि हृदय के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन खिलाड़ी होना हार्ट अटैक से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। युवाओं में भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है। इसके पीछे पारिवारिक इतिहास, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, धूम्रपान या तंबाकू, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त के थक्के बनने की प्रवृत्ति और कुछ दुर्लभ हृदय संबंधी स्थितियां कारण हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक युवाओं में लगातार या बार-बार होने वाले सीने के दर्द को गैस, थकान या मांसपेशियों का दर्द मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दर्द के साथ सांस फूलना, पसीना आना, घबराहट, चक्कर आना या दर्द का हाथ, पीठ अथवा जबड़े तक जाना गंभीर संकेत हो सकते हैं।