डूंगरपुर : मृत बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की भी मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

डूंगरपुर। जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विभाग में मृत बच्चे को जन्म देने के करीब 24 घंटे के बाद गुरुवार सुबह प्रसूता की मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए करीब तीन घंटे तक अस्पताल में हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने शव को मोर्चरी में ले जाने से रोका। आरोप है कि जूनियर डॉक्टर के साथ धक्का-मुक्की भी की। बाद में कोतवाली थाने से पुलिस जाप्ता पहुंचने और कड़ी मशक्कत व समझाइश के बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराया जा सका। इधर, मामले में चिकित्सा विभाग ने पांच सदस्यीय टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।