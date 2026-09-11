डूंगरपुर में छात्राओं से गलत हरकत: राह चलते खींचते थे दुपट्टा, सड़क पर निकलना दुश्वार; 24 घंटे में 3 मनचले गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि दो बाइक पर सवार छह युवकों ने घटना की। पहचान होने पर संभावित ठिकानों पर दबिश देकर दी गई। इस दौरान सूचना के आधार पर वाणिया तालाब और रास्तापाल के जंगलों से आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन्होंने छेड़छाड़ करना स्वीकार किया। पुलिस ने वाणिया तालाब निवासी रमेश पुत्र रूपा सरपोटा तथा रास्तापाल निवासी विपिन पुत्र गोपाल आमलिया और शैलेश पुत्र लालशंकर आमलिया को गिरफ्तार किया और दो बालकों को डिटेन किया गया। फरार तुफान पुत्र जीवराम आमलिया निवासी रास्तापाल की तलाश जारी है।