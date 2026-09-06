Dungarpur : आधी रात पैदल निकले एकलव्य स्कूल के विद्यार्थी, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

Dungarpur : डूंगरपुर के धंबोला के एकलव्य आवासीय स्कूल सीमलवाड़ा में व्यवस्थाओं और स्टाफ के कथित व्यवहार से नाराज विद्यार्थियों ने शुक्रवार रात जमकर हंगामा किया। भोजन की गुणवत्ता, खाद्य सामग्री देने में कथित भेदभाव, बाथरूम में पानी की समस्या तथा मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आधी रात को स्कूल से पैदल निकल गए। करीब तीन किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय के पास मंदिर परिसर में विद्यार्थियों के पहुंचने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया।