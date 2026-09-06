Banswara : ‘स्टाम्प पर उम्रभर संग रहने का लिखा’, 12 दिन बाद विनीता फुर्र हो गई, पुलिस ने किया पूरे खेल का खुलासा

आरोपियों की तलाश में घाटोल थाने को टीम ने इंदौर में काफी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शातिर आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले में फिर सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस जांच टीम ने पहुंचकर आरोपियों को ढूंढ निकाला। घाटोल लाकर कड़ी पूछताछ के बाद इनसे असली आधार कार्ड, घटना में इस्तेमाल नकली आधार कार्ड व 60 हजार रुपए नकदी बरामद की गई। दोनों को बाद में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।