राजस्थान में महिला के साथ बदसलूकी, बाल काटे, भीड़ देखती रही तमाशा

इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति सहित 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पति सहित 7 लोगों को डिटेन किया है। वीडियो में नजर आ रही अन्य आरोपी महिलाओं की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर घटना के पीछे की असल वजह क्या थी। आखिर क्यों बड़ी संख्या में महिलाओं ने मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल, महिला अभी अपने पिता के पास है।