राजस्थान: घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची पर श्वान का हमला, होंठ पर आए 15 टांके

22 अगस्त को कोटा में भी आवारा श्वान के हमले का मामला सामने आया था। यहां घर के बाहर गली में खेल रही 5 वर्षीय बच्ची पर श्वान ने हमला कर दिया। घटना शाम करीब 7 बजकर 15 मिनट पर हुई। हमले के दौरान श्वान बच्ची को दांतों से पकड़कर घसीटता हुआ दिखाई दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह उसे श्वान से बचाया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।