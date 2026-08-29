बांसवाड़ा सड़क हादसा: राखी बांधकर भाई के घर से निकली थी बहन, रास्ते में हुई मौत; हवा में उछलकर खेत में गिरी बाइक

घर लौटने की खुशी और सफर का सुकून अचानक एक चीख में बदल गया। गनोड़ा से करीब दो किलोमीटर दूर 'गुंदी वाली रेड' के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि टक्कर की आवाज कुछ दूर तक सुनाई दी। बाइक हवा में उछलकर सड़क से करीब 10 फीट दूर खेत में जा गिरी और कार के परखच्चे उड़ गए। वाहनों के टूटे हुए पुर्जे सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए।