Rajasthan: रक्षाबंधन की खुशियां बदली चीख पुकार में, सड़क हादसों में मौसी-भांजे समेत 4 की मौत

वहीं, भाई की कलाई पर राखी बांधकर घर लौट रही बहन राजकुंवर की शुक्रवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा से करीब दो किमी दूर गनोड़ा-घाटोल मार्ग पर गुंदी वाली रेड के पास कार और बाइक की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में राजकुंवर पत्नी कल्याण सिंह निवासी सलूंबर की मौत हो गई, जबकि पुत्र युवराज सिंह निवासी परतेलिया, सलूंबर और नांगवाला निवासी हिना कुंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक हवा में उछलकर सड़क से करीब 10 फीट दूर खेत में जा गिरी। कार के भी परखच्चे उड़ गए और दोनों वाहनों के टूटे पुर्जे सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।