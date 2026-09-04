Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नाम वापसी के दिन सियासी घमासान, कहीं प्रत्याशी घिरे तो कहीं गायब होने से मचा हड़कंप

बाड़मेर नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को वार्ड संख्या 43 में आरएलपी प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने को लेकर भाजपा और आरएलपी आमने-सामने हो गए। एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रत्याशी को अंदर ले जाने को लेकर दोनों पक्षों में करीब पांच मिनट तक खींचतान और धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने बीच-बचाव का प्रयास किया। आरएलपी प्रत्याशी धर्माराम प्रजापत नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह उन्हें अंदर ले जाने लगे, तभी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने रोकने का प्रयास किया। बाद में भाजपा पदाधिकारी उन्हें अंदर ले गए और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। धर्माराम ने कहा कि परिवार और जनता साथ नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ने तथा भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया।