जयपुर निकाय चुनाव में बागियों ने बढ़ाई टेंशन: 17 वार्डों में सीधी टक्कर तो 35 में त्रिकोणीय मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

Jaipur Municipal Corporation Elections: जयपुर: नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ जयपुर नगर निगम चुनाव का मैदान पूरी तरह सज गया है। 150 वार्डों में अब 723 प्रत्याशी आमने-सामने हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद 281 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया। भाजपा और कांग्रेस ने बागियों और नाराज दावेदारों को मनाने के लिए आखिरी समय तक जोर लगाया, लेकिन कई वार्डों में बागी और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में डटे रहे। ऐसे में अब मुकाबला सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय प्रभाव, बागियों की ताकत और वोटों के बंटवारे से भी नतीजे प्रभावित होंगे।