Ashwini Vaishnaw: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की हाईलेवल बैठक, कमियों को मिशन मोड में दूर करने के निर्देश

जयपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रेल भवन में रेलवे की सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और रखरखाव से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के सदस्य, जोनल रेलवे के महाप्रबंधक, महानिदेशक और मंडल रेल प्रबंधक शामिल हुए। बैठक में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए कमियों को जल्द दूर करने पर जोर दिया गया।