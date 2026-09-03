Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में जन्माष्टमी पर कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी

Weather Update : राजस्थान में मानसून आखिरी दौर में चल रहा है। इधर भाद्रपद माह के शुरू होने के साथ ही अधिकांश जिलों में रात के तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट होने से ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान (दिन में) में 1 या 2 डिग्री की वृद्धि व गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं न्यूनतम तापमान (रात) में गिरावट दिन के तुलनना में अधिक दर्ज की जा रही है। जन्माष्टमी 4 सितम्बर के लिए मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी आई है। मौसम विभाग ने जन्माष्टमी 4 सितम्बर को राजस्थान के 5 संभाग में हल्की मध्यम व कोटा संभाग व आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है।