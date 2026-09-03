Jaipur : जन्माष्टमी पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, गोविंददेवजी क्षेत्र ‘नो-व्हीकल जोन’ घोषित, QR कोड से खोजें पार्किंग

Shri Krishna Janmashtami : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को शहर मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर और जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसके लिए शहर में विशेष डायवर्जन और नो-व्हीकल जोन लागू किए गए है। जरूरत पड़ने पर प्लान के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर भी ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है।