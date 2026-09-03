Rajasthan : कई जिलों में सूखे जैसे हालात, खाद नहीं, राजस्थान में किसान संकट में, अशोक गहलोत ने सीएम से मांगा जवाब

कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं, यह अत्यंत चिंता का विषय है। हनुमानगढ़ से लेकर बालोतरा तक, ग्वार, मूंग, मोठ और बाजरे की खरीफ फसलें बारिश की कमी से झुलस चुकी हैं, कई जगह तो पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर हैं। जो किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। पशुपालकों के सामने मवेशियों के लिए चारे का संकट भी खड़ा होता जा रहा है।