8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में आई तेजी, जयपुर में महिला प्रतिनिधियों से मांगी राय, मुख्य सचिव से मिले

8th Pay Commission : आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का दल रविवार को आयोग दल सदस्य सचिव पंकज जैन के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा है। यहां से लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट आयोग को पेश करेगा। आयोग ने आज सोमवार को महिला प्रतिनिधियों से संवाद किया। साथ ही मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से आयोग के सदस्य सचिव ने भेंट की। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा देशभर में स्टेकहोल्डर्स के साथ किए जा रहे संवाद एवं परामर्श के क्रम में सोमवार को जयपुर में हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन ने केन्द्र व राज्य सरकार में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।