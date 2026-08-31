Jaipur Nikay Election : जयपुर के नए मेयर पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, कहा- पिंक सिटी में खिलेगा ‘कमल’

जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दोनों प्रमुख दलों ने कई अहम वार्डों में चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। भाजपा ने नगर निगम जयपुर के वार्ड के नामों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस से पूरे 150 वार्ड से नाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 150 से 23 साल की जेन-जी शालू मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। शालू ने कहा- आम लोगों को साथ लेकर वार्ड का विकास करना मेरी प्राथमिकता होगी।