Jaipur : IOCL की भूमिगत पाइपलाइन में किया छेद, 8 लाख लीटर क्रूड ऑयल चुराया, SOG ने एक और आरोपी को दबोचा

एसओजी टीम ने सबूत जुटाए। एसओजी टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। टीम ने एफएसएल, साइबर, फुट प्रिंट और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की मदद से मौके से सबूत इकठ्ठा किए गए। एसओजी की तकनीकी शाखा ने बीटीएस डेटा और दूरसंचार कंपनियों से मिली सीडीआर का विश्लेषण किया। अनुसंधान में रविंद्र धारी यादव की संलिप्तता सामने आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य वांछित आरोपियों और संदिग्धों के बारे में एसओजी जांच और अनुसंधान कर रही है।