Weather Update : पूर्वी राजस्थान में लो-प्रेशर सिस्टम से बदल सकता है मौसम, 3-4 सितंबर को बारिश होने की संभावना

इस बार अगस्त माह में मानसून की बारिश ने सबको मायूस किया है। इस अगस्त में 60 बांध भी पानी से लबालब भर नहीं सकें हैं। राजस्थान में मानसून सीजन को 3 महीने बीत चुके हैं, अब एक माह शेष है। लेकिन आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे है। सिर्फ डीग और फलोदी में ही सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है जबकि बीते साल इस अवधि में 37 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सितम्बर माह में भी मानसून कमजोर रहने से बारिश का कोटा पूरा होना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ खरीफ की बुवाई के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। अगस्त की बारिश ने कई जिलों में किसानों को मायूस किया है। पश्चिमी राजस्थान में एक पखवाड़े से बारिश का इंतजार हो रहा है। अब तक खरीफ की बुवाई, लक्ष्य के मुकाबले पूरी नहीं हो सकी है।