राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 3 से 7 सितंबर की बीच जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम; 2 दिन भारी बारिश

राजस्थान में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 7 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं 4 और 5 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगले कुछ दिन पूर्वी राजस्थान के लिए बारिश वाले रह सकते हैं।