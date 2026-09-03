राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस को बड़ा झटका, 200 प्रत्याशी बाहर; बिगड़े सियासी समीकरण

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने खूब माथापच्ची की। दावेदारों की राजनीतिक पकड़ से लेकर वार्ड में जीत की संभावनाओं तक सर्वे और रायशुमारी कराई गई। संगठन के नेताओं ने प्रत्याशियों की जमीनी स्थिति परखी और टिकट तय करने के लिए कई दौर की बैठकें कीं। लेकिन इतनी कवायद के बाद भी दोनों दल अपने प्रत्याशियों से नामांकन पत्र सही तरीके से दाखिल नहीं करा पाए। नतीजा यह रहा कि नामांकन की जांच में ही दोनों दलों के प्रदेश के करीब 20 जिलों के कुछ निकायों में ही 99 प्रत्याशी चुनावी मैदान से बाहर हो गए। पूरे प्रदेश में यह संख्या 200 के पार बताई जा रही है।