Tiger Attack: ‘हमारा तो निवाला ही छीन गया’, सुगना की मौत पर छलका लकवाग्रस्त पति का दर्द; बेटे का भी रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद मृतका के परिजन और शीश्यावास गांव के सैकड़ों ग्रामीण पार्क गेट पर जुटे। दोपहर 12 बजे एंबुलेंस पहुंचने के बाद मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर करीब तीन घंटे धरना चला। ग्रामीणों ने एक करोड़ रुपए मुआवजे और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी की मांग की। बातचीत के बाद 10 लाख रुपए मुआवजा, दोनों बच्चों को वन विभाग में संविदा नौकरी और एक सदस्य को डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी। अतिरिक्त मुआवजे और स्थायी नौकरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पिंजरा खोलने की लापरवाही पर वनरक्षक को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया जाएगा।