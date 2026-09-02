जयपुर में टाइगर के हमले से महिला कर्मचारी की मौत, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दिल दहला देने वाला हादसा

जयपुर स्थित प्रसिद्ध नाहरगढ़ जैविक उद्यान (Nahargarh Biological Park) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पार्क में नियमित रखरखाव और सफाई कार्य में लगी एक महिला सफाईकर्मी पर बाघ 'शिवाजी' ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 16 नंबर एंक्लोजर के पास हुई इस भयानक दुर्घटना में बाघ के हमले से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पूरे बायोलॉजिकल पार्क परिसर में हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि यह पूरा हादसा केयरटेकर की गंभीर लापरवाही का नतीजा हो सकता है, जिसकी वजह से महिला बाघ की पहुंच वाले क्षेत्र में चली गई।